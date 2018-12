Tempo de oportunidades

Um novo cenário se anuncia para o mercado imobiliário em 2019. Se por um lado, espera-se estabilidade política e econômica, além da aprovação, realização e consolidação de projetos, por outro, continuaremos enfrentando transformações sociais, mudanças no comportamento do consumidor e avanços na tecnologia, rumo ao crescimento do setor.





Esse é o diagnóstico que fazemos após as apresentações dos palestrantes que passaram pelo Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário, durante a 29ª edição da Convenção da Ademi Bahia. Reunimos de 6 a 9 de dezembro, em Praia do Forte, os líderes do mercado imobiliário, empresários, autoridades públicas, representantes de conselhos, sindicatos, associações, instituições financeiras com um objetivo específico: imersão em temas que nos levem a pensar e agir de forma disruptiva.

Antever as mudanças urbanas, econômicas, tecnológicas e até mesmo nas configurações familiares e comportamentais é tão importante como estar preparado para as oportunidades que se apresentam ao mercado. Para avançar e consolidar projetos que estão no nosso planejamento, precisamos fortalecer o ambiente de negócios.

Acreditamos na interlocução com o poder público, concessionárias de serviço, cartórios, conselhos, sindicatos, associações e imprensa. Como entidade, o nosso propósito é continuar trabalhando para desenvolver o mercado imobiliário. Tal medida exige um esforço contínuo de todos, tanto da Ademi como de seus Associados.

Precisamos listar as conquistas que alcançamos até aqui e elencar o que pretendemos para o futuro. Nesse contexto, destacamos a recente decisão da Câmara dos Deputados que aprovou as emendas do Senado ao projeto sobre o distrato de imóveis. Além disso, na esfera municipal, tivemos o envio do Projeto de Lei de Incentivo ao mercado imobiliário, para a Câmara de Vereadores, por iniciativa do Prefeito de Salvador, ACM Neto.

No próximo ano, teremos novos lançamentos contribuindo com o crescimento econômico, a geração de empregos e impactando positivamente toda a cadeia produtiva da construção civil. Para isso, precisamos de mais segurança jurídica, mais crédito para investimentos e menores taxas de juros.

Almejamos também um ano de inovação, com imóveis mais funcionais e adaptados, dispositivos de realidade virtual e inteligência artificial, aplicação do BIM - Building Information Modeling na construção civil, uso de placas fotovoltaicas, menos vagas de garagens e carregadores para carros elétricos, além de outros recursos que farão cada vez mais parte da nossa realidade.

A imersão não acaba na Convenção, em Praia do Forte. Ela segue na forma de planejamento, projetos e ações. Continuaremos a incentivar processos disruptivos e desenvolvendo relacionamentos institucionais para apoiar os nossos Associados.

O futuro se constrói hoje.