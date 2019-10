Temporada 2019-2020 da NBA será transmitida na TV Aberta

A NBA (National Basketball Association) e a Band anunciaram nesta terça-feira (15) um acordo para a transmissão da temporada 2019-2020. Exatos 20 anos desde a última temporada completa, em 1999-2000, quando o Los Angeles Lakers venceu o Indiana Pacers e sagrou-se campeão, o contrato com a emissora prevê a transmissão de dois jogos ao vivo - sempre às quintas-feiras e domingos. As finais, em 2020, também serão transmitidas na TV aberta.

Ao todo, cerca de 50 partidas serão exibidas na temporada regular e a primeira já tem data definida: Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, no próximo dia 24 de outubro. O jogo acontece no Chase Center, em São Francisco-EUA a partir das 23h30, em horário local.

Dirigente da NBA no Brasil, Rodrigo Vicentini entende que a transmissão da maior liga de basquete do mundo é uma oportunidade incrível para que mais brasileiros possam acompanhar tudo o que acontece no universo da NBA.

"É um passo importante que damos para que a NBA esteja ainda mais perto dos nossos fãs no país. Depois de duas décadas, a temporada está de volta à TV aberta, e isso mostra o quanto a NBA está consolidada e presente no dia a dia dos brasileiros", afirmou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Além das partidas da temporada 2019-2020, a Band terá direitos de exibição de conteúdo produzido pela NBA nos programas esportivos e telejornais. Em junho deste ano, a emissora exibiu as Finais da temporada 2019 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors e, segundo dados do Ibope / Repucom, a audiência alcançou cerca de 25 milhões de pessoas.

"A exibição das finais da temporada anterior foi uma experiência de grande sucesso e agora, com toda a temporada 2019-2020, temos a certeza de repetir o espetáculo das transmissões", declarou José Emílio Ambrósio, diretor de Esportes da Band.

A Band é pioneira nas transmissões da NBA para o Brasil. Em 1987, a emissora exibiu os primeiros jogos, ainda em reprise, de partidas das finais da temporada 1985-1986, quando o Boston Celtics venceu o Houston Rockets. Em 1988-1989, passou a transmitir uma quantidade maior de jogos até que, em 1989-1990, exibiu jogos semanalmente ao longo de toda a temporada.