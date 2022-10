Temporada de cruzeiros é retomada no Porto de Salvador

A temporada de navios será retomada neste sábado (29) no Porto de Salvador. O MSC Fantasia traz para a capital baiana cerca de 2.300 estrangeiros.

A atracação de cruzeiros foi suspensa em janeiro deste ano após surtos de casos de covid-19 em algumas embarcações.

O MSC Fantasia vem do Porto de Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Os ocupantes do cruzeiro passam o dia em passeios pela capital e praias do litoral soteropolitano. A estimativa é que cada turista deixe, em média, R$ 600, movimentando a economia local.

Até abril de 2023, somente no Porto de Salvador, são esperados 77 embarcações. “A retomada acontece num momento em que a capacidade de atendimento e a qualidade na infraestrutura dos nossos terminais portuários está alinhada com o potencial turístico da Bahia. Recentemente, concluímos uma dragagem de manutenção em Ilhéus para garantir ainda mais segurança de navegação a navios de grande porte”, explica Carlos Autran Amaral, DiretorPresidente da Codeba.

O primeiro navio recebido foi o National Geographic Explorer, no dia 15. O cruzeiro passou pelo Porto de Ilhéus e atracou no Posto de Salvador com 47 passageiros que, além de turismo, integram uma expedição científica sobre a biodiversidade da Baía de Todos-os-Santos e da Costa dos Coqueiros. O segundo, na última terca-feira (25), foi o Silver Cloud.A embarcação, sob bandeira das Bahammas, trouxe para a capital baiana cerca de 250 passageiros.

A expectativa para a temporada é de 106 atracações, entre os Portos de Salvador e Ilhéus, com previsão de 500 mil passageiros (2022/2023). A atividade deve movimentar R$ 3,8 bilhões, em todo o país, segundo a CLIA Brasil – Cruise Lines International Association.