Temporada de palmas para o Galinho

“Ajeitando a pelota, Zico. O visual é bom, ele tem bala na agulha, é fumaça de gol para o Mengão”.

A narração habitual de Waldir Amaral — “o mais categorizado locutor esportivo do país” — prenunciava a catarse no Maracanã. Falta na entrada da área é com o camisa 10 da Gávea, o Galinho de Quintino, apelido dado a Zico pelo próprio Waldir, por causa da crista de sua cabeleira no início da carreira.

O maior cobrador de faltas da história do futebol tinha um repertório vasto para fazer a bola passar pela barreira e balançar a rede. Treinou muito para isso.

“10 é a camisa dele, indíviduo competente o Zico. Tem peixe na rede do Vasco, choveu na horta do Flamengo”.

Choveu como nunca na horta do Flamengo, e Zico multiplicou os peixes nas redes adversárias. Foram 509 com a camisa rubro-negra, o primeiro deles na Fonte Nova, contra o Bahia, em 1971, recebendo um passe do baiano Zé Eduardo.

“Zico, Zicão, Zicasso!”

O rubro-negro Jorge Curi — “o narrador padrão do rádio esportivo brasileiro” — vibrava sem esconder o time do coração, transformando em superlativo o famoso apelido diminutivo de quatro letras.

Nenhum jogador em toda a história do futebol combina tanto com as cobranças de falta quanto o Galinho. Falta na entrada da área para Zico é que nem alface para o Popeye ou chuva para Ayrton Senna.

“É falta na entrada da área, advinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea”.

Quando Jorge Ben lançou a música “Camisa 10 da Gávea”, em 1976, Zico já era um grande destaque do futebol brasileiro, mas parece até que a canção, profética, havia sido feita como um balanço da carreira inteira do maior jogador do Flamengo em todos os tempos. Em “Camisa 10 da Gávea”, Jorge Ben canta mais do que um craque de bola, ele descreve um muso ainda mais inspirador do que as musas Bebete, Ive Brussel e Tereza.

"Ele tem uma dinâmica física, rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes, chutes maliciosos são como flashes eletrizantes".

Com a Canarinho, o Galinho desfilou majestade com a bola, na essência do que o mundo todo mais gosta de apreciar no futebol brasileiro. Se Pelé desbravou o soccer nos Estados Unidos, Zico foi o mestre do futebol para os japoneses. O Rei Pelé até chegou a declarar que Zico foi quem mais se aproximou dele, mas o camisa 10 da Gávea fez questão de dizer que estava longe de se igualar ao Rei.

“E agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me sentia um vencedor?”

Moraes Moreira cantou a primeira despedida de Zico, quando o Galinho foi jogar na Udinese, declamando o sentimento mútuo que havia entre torcida, time e jogador, entre a vida e o jogo. Zico é o torcedor que desceu da arquibancada para o gramado para redimir os rubro-negros e superar o próprio ídolo Dida, o maior artilheiro do Flamengo antes do Galinho surgir. Zico é o craque de técnica erudita da arte mais popular que temos, que corria para ver e sentir o delírio que tinha acabado de provocar na Geral.

"Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino?"

Moraes fez a pergunta, mesmo sabendo que Zico só há um. No dia em que o craque fez sua partida de despedida do Flamengo, o jornalista Armando Nogueira, um mestre da crônica esportiva, descreveu com exatidão o futebol poético do Galinho.

“Louvemos o poeta Zico, que jogava futebol como se a bola fosse uma rosa entreaberta a seus pés”.

Parabéns ao craque e poeta Zico pelos seus 70 anos!

*Lucas Fróes é jornalista e flamenguista.