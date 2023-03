'Temporada de Richarlison está mesmo uma m****', responde Conte

Um dia depois de Richarlison desabafar em uma entrevista e dizer que "a temporada está sendo uma m****", foi a vez do técnico Antonio Conte responder. O comandante do Tottenham minimizou as declarações do brasileiro, e disse entender o comentário como uma autoanálise - e não como uma crítica ao seu trabalho.

"Ele (Richarlison) não me criticou. Ele disse 'minha temporada está uma merda'. E ele está certo, está mesmo. Por que a temporada dele não é boa. Por que ele teve muitas lesões. Ele começou bem e teve uma lesão na Champions League, aí foi para a Copa do Mundo e teve outra lesão, séria. Voltou e ficou um mês fora. Não marcou nenhum gol conosco, só dois na Champions League. Acho que ele foi muito honesto ao dizer que a temporada não é boa", disse Conte, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (10).

A declaração de Richarlison aconteceu após a eliminação do Tottenham para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro questionou as decisões tomadas por Conte, que o colocou em campo apenas aos 25 minutos do segundo tempo.

A insatisfação, porém, não foi apenas em razão da partida de quarta-feira (8). O atacante brasileiro se mostrou frustrado com a falta de espaço na equipe, e diz não entender o motivo de ter sido reserva nos últimos dois jogos.

Apesar de não ver os comentários de Richarlison como uma crítica, o técnico fez uma reclamação: afirmou que o brasileiro erra ao usar muito a palavra "eu" e pouco a palavra "nós".

"Pelo resto da entrevista, acho que ele cometeu um erro. Quando você fala em 'eu' e não em 'nós', está sendo egoísta. Digo aos meus jogadores que se queremos construir algo importante e ganhar um troféu temos de falar com 'nós' e não com 'eu', porque senão estamos pensando apenas em nós próprios", declarou.