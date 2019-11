Temporada de shows celebra o frevo e forró na Caixa Cultural

O encontro do frevo com o forró marca a temporada de shows que Silvério Pessoa e maestro Spok apresentam desta quinta-feira (28) a sábado (30), na Caixa Cultural. Representantes da música de Pernambuco, os dois músicos homenageiam mestres como Luiz Gonzaga (1912-1989) e Jackson do Pandeiro (1919-1982) em um repertório de clássicos e músicas autorais. A venda de ingressos começa hoje (28), a partir das 9h, para todas as sessões.

“O show começa com a música instrumental que gerou o frevo, depois vai caminhando por Luiz Gonzaga, que é o pai do forró, e vai costurando com clássicos do frevo. Além disso, a gente compartilha com o povo baiano a nossa música, mostra como esses mestres influenciaram esses dois aprendizes”, explica Silvério Pessoa, 57 anos, que tem nove discos na carreira.

Criador da Orquestra Spok Frevo e apontado como embaixador do frevo, o maestro Spok explica que o show chamado Do Frevo ao Forró “é uma grande festa dessas duas lindas manifestações, das festas populares pernambucanas, nordestinas e brasileiras que são o frevo e o forró”.

“No Carnaval de Pernambuco, o sopro das orquestras é mais representativo que a levada percussiva baiana. Então, poder levar um Carnaval que representa meus mestres, um Carnaval do frevo, do sopro, para o Carnaval incrível da Bahia é sempre um sonho realizado”, elogia Spok, que começou a tocar com apenas 12 anos, por influência do tio e do primo saxofonistas. “É levar o poder espiritual do sopro para o poder espiritual dos tambores”, completa.

Serviço

O quê: Maestro Spok e Silvério Pessoa no show Do Frevo ao Forró

Onde: Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 Centro)

Quando: Quinta-feira (28) e sexta (29), às 20h, sábado (30), às 17h e 20h

Ingresso: R$ 30 | R$ 15. Venda de ingressos: no local, a partir das 9h de hoje (28), para todas as sessões.