Temporada final de The Walking Dead ganha data de estreia

A temporada final de The Walking Dead ganhou data de estreia. Ao invés de estrear por volta de outubro, como é tradicional do programa, a 11ª temporada começa a ser transmitida em 22 de agosto.

Diferente dos anos anteriores, a temporada final também será maior, com 24 episódios no total ao invés de 16. Levando em conta que será dividida em duas levas de 12 capítulos, isso significa que The Walking Dead só chegará ao fim na metade de 2022.

Vale lembrar que a AMC tem diversos projetos da franquia em desenvolvimento. Há uma trilogia de filmes protagonizados por Rick Grimes (Andrew Lincoln) e as séries derivadas Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond e também as inéditas Tales from the Walking Dead e um programa estrelado por Carol (Melissa McBride) e Daryl (Norman Reedus).

No Brasil, The Walking Dead é transmitida pelo STAR Channel (ex-Fox Channel).