Temporada natalina é inaugurada no Salvador Shopping

A decoração temática ‘Fábrica de Brinquedos’ foi inaugurada no Salvador Shopping neste sábado (14). Junto com a decoração, foi dada a largada para a temporada natalina que inclui o Drive Thru do Noel, das 16h às 19h30. Para participar, os clientes devem acessar o Salvador Shopping através da Entrada 2, e o Drive acontecerá no Piso G1.

As crianças poderão trazer as cartinhas para depositar na caixa do correio. Não será permitido sair do carro e o uso de máscara é obrigatório. A iniciativa é gratuita e tem cunho social, já que os clientes podem realizar a doação de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a uma instituição beneficente parceira.

De 14 de novembro a 03 de janeiro, no Na Praça Central – Piso L1, os visitantes vão se deparar com uma fábrica em uma estrutura de ferro com as paredes de tijolinhos e coberta de festão. Na entrada, o público vai encontrar uma colorida e iluminada esteira rolante que leva os presentes embrulhados pelos ajudantes do Papai Noel. Além disso, poderá curtir a Traquitana do “Bom Velhinho”, um balcão cheio de brinquedos iluminados, e ver a árvore de 16 metros.

No mesmo período, o Papai Noel vai receber público na sua Casa montada no piso L2, de segunda a sábado, das 11h às 21h, e domingos e feriados, das 12h às 21h. A visitação é gratuita. Para evitar aglomeração, o público poderá aguardar o momento da sua visita através de uma fila virtual. O cliente poderá fazer seu cadastro através do QR Code disponível no local e esperar o momento do atendimento através de mensagem SMS no telefone cadastrado.

Outra novidade será o Fone do Noel, no qual o público poderá receber em seu celular uma ligação do próprio Papai Noel. Será montado um espaço instagramável, no Piso L2 (próximo à Brooksfield), onde o cliente poderá fazer seu cadastro através do QR Code disponível no local.

Serviço

Decoração de Natal Fábrica de Brinquedos

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping

Período: 14 de novembro a 03 de janeiro de 2021

Horário: segunda a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h

Visitação gratuita

Casa do Noel

Onde: Piso L2, próximo à Etna, no Salvador Shopping

Período: 14 de novembro a 24 de dezembro de 2020

Horário: segunda a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h

Visitação gratuita

Fone do Noel

Onde: Piso L2, próximo à Brooksfield, no Salvador Shopping;

Período: 16 de novembro a 24 de dezembro de 2020;

Horário: segunda a domingo, das 14h às 19h30;

Ação gratuita

Papai Noel em realidade aumentada

Onde: Pisos L1 e L2, no Salvador Shopping

Período: 16 de novembro a 24 de dezembro de 2020

Horário: segunda a sábado, das 11h às 21h; domingo, das 12h às 21h

Ação gratuita