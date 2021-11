Temporão: exposição explora diálogo entre a arte e a natureza

Dez artistas nacionais e estrangeiros estão juntos na exposição Temporão, em cartaz na galeria do Goethe-Institut até 1º de março. A mostra tem como eixo central a relação que artistas estabelecem entre seus trabalhos e as poéticas em diálogo com a natureza.

Fazem parte da exposição obras dos seguintes artistas: Frans Krajcberg (Polônia/Brasil), Regina Galindo (Guatemala), Sallisa Rosa (Goiás), Uýra Sodoma (Amazonas), Pedro David (Minas Gerais), Vanderlei Lopes (São Paulo), Liliane Dardot (Minas Gerais), Adriano Machado (Bahia), Diovany Coutt (Rio Grande do Sul) e Vitória Leona (Pará).

Escultura de madeira do artista Frans Krajcberg (1921 – 2017) está na mostra (Foto: Divulgação)

A curadoria é assinada pelo artista visual e curador Tiago Sant’Ana que, desde 2009, desenvolve pesquisas ligadas à performance e estabelece relação com as identidades afro-brasileiras e a perspectiva decolonial. Entre os destaques da exposição está a obra Raízes, uma escultura de madeira do artista Frans Krajcberg (1921 – 2017), polonês radicado no Brasil que, em suas obras, criticava a relação violenta estabelecida pelos homens com a natureza.

“O título Temporão remete a um fruto que nasce antes do tempo. Nessa exposição, o fruto temporão serve como metáfora à ideia de que diversas iniciativas artísticas e ambientais têm trazido mensagens e códigos que antecipam um possível colapso natural no futuro”, comenta o curador Tiago Sant’Ana.

Temporão é a última exposição de 2021 do Goethe-Institut Salvador-Bahia. Ela faz parte de um projeto criado para promover as artes visuais no por meio da integração entre artistas locais e nacionais com residentes do Programa de Residência Artística Vila Sul, iniciativa criada em 2016 no instituto e que já atendeu 109 residentes.





SERVIÇO

O quê: Exposição Temporão

Quando: de 22 de novembro a 1º de março, das 10h às 18h

Onde: na galeria do Goethe-Institut Salvador-Bahia, no Corredor da Vitória, ou em visita virtual no GoetheBahia Metaverso (goethe.de/temporao)

Gratuito













Foto 01: Raízes, escultura em madeira do Frans Krajcberg (sem data, acervo Paulo Darzé Galeria)

Foto 03: Questões como a violência ambiental e a simbiose do corpo humano com a natureza habitam a poética de Uýra Sodoma, que constrói performances e ações para fotografia. Crédito: Hick Duart