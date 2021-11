'Tenho medo contra o Bahia', diz presidente do Grêmio sobre arbitragem 

O duelo entre Bahia e Grêmio só vai ser disputado na sexta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova, mas fora de campo o confronto já começou. Pelo menos por parte do time gaúcho.

Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr. afirmou que teme a atuação da arbitragem da partida. A fala aconteceu após o empate do seu time com o Flamengo, na noite desta terça-feira, por 2x2, em Porto Alegre.

Durante as críticas que fez contra a arbitragem, Romildo lembrou as recentes reclamações do Bahia e citou que o Cuiabá teve dois gols anulados contra o tricolor, no último domingo (21).

"Não sei quem é o árbitro, mas com muito receio pelo que (o Grêmio) está vendo e pelos erros praticados, pelo que está em jogo. Não apenas para este jogo, mas para o futebol brasileiro. Mas sei que, se há uma situação muito dura, é esta que estamos denunciando. Há risco, eu tenho medo da arbitragem contra o Bahia", iniciou o dirigente.

"O Grêmio está denunciando publicamente o receio do jogo com o Bahia. Da arbitragem, por conta daquilo que se montou. O Grêmio tem receio. Nada contra o clube Bahia", completou.

O árbitro da partida entre Bahia e Grêmio será Bruno Arleu de Araújo, que é do quadro da Fifa e faz parte da Federação do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel do Espírito Santo Parro. O árbitro de vídeo (VAR) será Rodrigo Nunes de Sa, que também é Fifa.

Com o empate contra o Flamengo, o Grêmio permaneceu na 18ª colocação, a um ponto do Bahia, 17º. Por isso, o confronto na Fonte Nova será decisivo para os dois clubes.

A arbitragem no Campeonato Brasileiro tem sido alvo de críticas. O Bahia reclamou após ter sido prejudicado em pelo menos três partidas seguidas. O Esquadrão não teve pênaltis marcados contra Juventude e Juventude, e um pênalti foi dado para o Flamengo após a bola bater no peito de Conti.

Em todos os casos a ouvidoria de arbitragem da CBF reconheceu a falha da arbitragem. As reclamações do Bahia - em conjunto com a de outros clubes-, ajudaram a derrubar o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba.