'Tenho muita vontade de brilhar', diz Coutinho após título

“Um ano louco”. É assim que Phillipe Coutinho descreveu a sua primeira e única temporada pelo Bayern de Munique. Marcada por uma lesão séria, um título de Liga dos Campeões e, claro, a pandemia do novo coronavírus, o brasileiro deixa o time alemão rumo ao Camp Nou, casa do Barcelona, clube que é dono dos seus direito e que emprestou o meia para o Bayern no ano passado.

Na entrevista após a conquista, Coutinho, que tem 28 anos, foi perguntado sobre seu futuro, já que a situação do Barça é bastante incerta. Há a possibilidade dele não continuar no clube, que busca uma reformulação após uma das piores temporadas de sua história - inclusive sendo goleado por 8 a 2 pelo próprio Bayern de Coutinho, que fez deixou dois gols e uma assistência na partida. Outro fator que pode não contribuir para sua permanência são as más atuações que teve enquanto jogador do time catalão.

Porém, o Barcelona anunciou na última semana a contratação do holandês Ronald Koeman como treinador. A chegada do ídolo do time para a função de treinador pode mudar o cenário interno e garantir uma permanência do meia. Independente de onde jogue, Coutinho afirma que quer brilhar daqui para a frente.

“Eu não pensei na situação do Barcelona até agora porque estava focado no meu objetivo aqui. Mas eu tenho muita vontade de brilhar e de fazer uma grande temporada ano que vem”, disse. Num indício de que pode ficar no Barça, o meia comentou que vai “trabalhar para o que não deu certo até agora aconteça”, completou.

Desde que começou a carreira, em 2008, quando deixou o Vasco rumo a Inter de Milão, o jogador sonhava com a conquista da orelhuda. Apesar de sempre desempenhar um bom futebol, o que lhe rendeu uma vaga na Copa do Mundo da Rússia pela seleção e o título da Copa América 2019, Coutinho nunca tinha disputado uma final de Liga dos Campeões, muito menos vencido.

Agora, com a taça em baixo dos braços e anotada no currículo, comentou que essa vitória tem um “sentimento muito especial”. “É a maior competição da Europa. Demorou mas veio, então vamos aproveitar”, afirmou o meio-campo.

Coutinho, Neymar e Jesus atuando pela seleção brasileira (Pedro Vilella / Getty Images)

Parceria com Neymar

Sobre a derrota do companheiro de seleção brasileira e amigo íntimo, Phillipe Coutinho comentou que foi consolar o atacante após o final do jogo e acredita em um futuro de sucesso para Neymar e para o PSG. “O time do Paris é um grandíssimo clube e que demonstrou grandes coisas essa temporada. Neymar também é um grande jogador e disse a ele que ainda vai ganhar muitas coisas pela frente, que é para erguer a cabeça”, finalizou.