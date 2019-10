Tênis de mesa brasileiro confirma presença na Olimpíada de Tóquio

O tênis de mesa brasileiro assegurou presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. Na noite de domingo (27) e na madrugada desta segunda (28), as equipes feminina e masculina venceram, respectivamente, confrontos de duplas e individual da última rodada do Pré-Olímpico Latino de Equipes, realizado em Lima, no Peru.

A seleção masculina superou a Argentina por 3 a 2 e carimbou o passaporte. Porém, não teve vida fácil diante dos hermanos. Começou perdendo a primeira partida de duplas. Horácio Fuentes e Gaston Alto bateram os brasileiros Vitor Ishiy e Gustavo Tsuboi por 3 a 2 (11/6, 16/18, 9/11, 11/9 e 11/5). Em seguida, no duelo individual, Hugo Calderano - sexto melhor mesa-tenista do mundo - venceu com sobra o argentino Pablo Tabachnik por 3 a 0 (11/7, 11/4 e 11/7). Na terceira partida do dia, outro revés brasileiro: Gustavo Tsuboi foi derrotado por Horácio Cifuentes por 3 a 1 (7/11, 13/11, 18/11 e 9/11) e dificultou a trajetória da seleção.

O Brasil ficou na dependência de duas vitórias seguidas para assegurar a vaga nos Jogos de 2020. E foi exatamente o que aconteceu. Hugo Calderano despachou Gastón Alto por 3 a 0 (11/3, 11/7 e 12/10) e, na sequência, coube a Vitor Ishiy atropelar Pablo Tabachnik também por 3 a 0 (11/6, 11/4 e 11/6), garantindo definitivamente a presença do time masculino em Tóquio.

No feminino, o percurso das mesa-tenistas brasileiras rumo a Tóquio-2020 começou com a vitória da dupla Caroline Kumahara e Jessica Yamada sobre as porto-riquenhas Melanie Diaz e Daniely Rios por 3 a 1 (12/10, 8/11, 12/10 e 11/9). Na sequência vieram os embates individuais entre as duas melhores atletas da América Latina: Bruna Takahashi ganhou com sobra de Adriana Diaz por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 12/10). Depois, no último duelo individual, Carolina Kumahara venceu Melanie Diaz de virada por 3 a 1 (7/11, 12/10, 11,1, e 11/9), confirmando a presença das brasileiras no Japão.