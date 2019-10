Tênis: Osaka sobe para 3º no ranking e Djokovic abre vantagem

A japonesa Naomi Osaka voltou a figurar no Top 3 do ranking da WTA. Nesta segunda-feira (7), na atualização da lista, a asiática saltou da quarta para a terceira colocação, agora com 5.621 pontos, após conquistar no último fim de semana o título do Torneio de Pequim.

Derrotada por Osaka na decisão, a australiana Ashleigh Barty continua em primeiro lugar, com 7.096 pontos. E a sua vantagem para a segunda colocada, Karolina Pliskova, é de mais de mil pontos, após a tenista da República Checa ser eliminada na primeira rodada do torneio chinês, agora contabilizando 6.015.

A ucraniana Elina Svitolina, que foi eliminada nas quartas de final, caiu para o quarto lugar, enquanto a canadense Bianca Andreescu, que perdeu na mesma fase em Pequim, ascendeu para a quinta posição. Ela deixou para trás a romena Simona Halep, batida na segunda rodada na China e agora em sexto lugar.

O Top 10 do ranking da WTA é completado pela checa Petra Kvitova (perdeu nas quartas de final do Torneio de Pequim), a holandesa Kiki Bertens (semifinalista), a norte-americana Serena Williams e a suíça Belinda Bencic (terceira rodada).

ATP

Sem alterações nas 13 primeiras colocações, o ranking da ATP continua sendo liderado por Novak Djokovic, mas agora com vantagem mais confortável. O tenista da Sérvia somou 500 pontos pela conquista do título do Torneio de Tóquio e está 10.365 pontos, 1.140 a mais do que o espanhol Rafael Nadal, com 9.225.

Eles são seguidos, em ordem, pelo suíço Roger Federer, o russo Daniil Medvedev e o austríaco Dominic Thiem, campeão do Torneio de Pequim e quinto colocado. Semifinalista na China, o alemão Alexander Zverev está na sexta posição, à frente do grego Stefanos Tsitsipas, que perdeu a decisão para Thiem.

O japonês Kei Nishikori é o oitavo colocado, com o russo Karen Khachanov, semifinalista na China, e o espanhol Roberto Bautista Agut, que abandonou o mesmo evento na primeira rodada, completando o Top 10 do ranking da ATP.

Confira a classificação do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 10.365 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 9.225

3º - Roger Federer (SUI), 7.130

4º - Daniil Medvedev (RUS), 4.965

5º - Dominic Thiem (AUT), 4.915

6º - Alexander Zverev (ALE), 4.185

7º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.630

8º - Kei Nishikori (JAP), 3.040

9º - Karen Khachanov (RUS), 2.945

10º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.575

11º - Gael Monfils (FRA), 2.375

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.280

13º - Matteo Berrettini (ITA), 2.221

14º - David Goffin (BEL), 2.190

15º - Borna Coric (CRO), 2.130

16º - Diego Schwartzman (ARG), 1.995

17º - John Isner (EUA), 1.895

18º - Kevin Anderson (AFS), 1.780

19º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 1.719

20º - Stan Wawrinka (SUI), 1.670

106º - Thiago Monteiro (BRA), 528

208º - João Menezes (BRA), 241

Confira a classificação do ranking da WTA:

1º - Ashleigh Barty (AUS), 7.096 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 6.015

3º - Naomi Osaka (JAP), 5.621

4º - Elina Svitolina (UCR), 5.525

5º - Bianca Andreescu (CAN), 5.041

6º - Simona Halep (ROM), 4.962

7º - Petra Kvitova (RCH), 4.776

8º - Kiki Bertens (HOL), 4.495

9º - Serena Williams (EUA), 3.935

10º - Belinda Bencic (SUI), 3.848

11º - Johanna Konta (GBR), 3.063

12º - Sloane Stephens (EUA), 2.818

13º - Angelique Kerber (ALE), 2.775

14º - Madison Keys (EUA), 2.767

15º - Sofia Kenin (EUA), 2.615

16º - Aryna Sabalenka (BLR), 2.580

17º - Petra Martic (CRO), 2.517

18º - Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

19º - Elise Mertens (BEL), 2.290

20º - Alison Riske (EUA), 2.185

102º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 609

231º - Gabriela Cé (BRA), 258