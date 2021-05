Tênis: Thiago Monteiro vence e avança às oitavas em Belgrado

Thiago Monteiro, tenista número 1 do Brasil, venceu, no ATP 250 de Belgrado, na Sérvia, nesta segunda-feira (24), o moldávio Radu Albot, 88º do ranking mundial, por um duplo 6/2, após 1h14 de jogo e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio. O cearense, 79 do mundo, não vencia uma partida de simples desde março.

O brasileiro não teve problemas para fechar o primeiro set, após conseguir duas quebras de serviço. Já no segundo set, Albot veio melhor e teve duas chances de ficar à frente do placar, mas Monteiro reagiu e foi buscar na rede os pontos necessários para a vitória.

Na próxima rodada, Monteiro vai ter pela frente o argentino Federico Delbonis, 52º e oitavo cabeça de chave do torneio, que derrotou de virada (6/3, 3/6 e 6/4) o eslovaco Lukas Klein. O brasileiro conhece bem o adversário. "Nós treinamos na quarentena na Austrália, nos conhecemos bem, perdi as duas vezes jogos duros, preciso jogar bem para vencer".

Roland Garros

No qualifying do Grand Slam francês, o tênis brasileiro somou duas vitórias e uma derrota. O mineiro João Menezes só precisou de dois sets para marcar 6/3 e 6/4 e despachar o sueco Elias Ymer, enquanto o paulista Felipe Meligeni precisou se esforçar um pouco mais para bater o checo Lukas Rosol em três sets (6/4, 2/6 e 6/0).

A derrota do paranaense Thiago Seybot Wild foi sofrida. Depois de vitória por 6/0 no primeiro set, o brasileiro perdeu os dois sets seguintes no tie break: 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).