Tensão no Calabar foi motivada por prisão de traficante em Guarajuba

O clima de tensão nos bairros do Calabar e Alto das Pombas na madrugada desta quarta-feira (14) teria relação com a prisão de um traficante, no início deste mês, em Guarajuba, durante operação da Polícia Civil. Um intenso tiroteio assustou moradores do bairro nesta madrugada.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), unidades especializadas da Polícia Militar intensificaram, desde o início da manhã, o policiamento na localidade do Bomba, situado entre os dois bairros, após informações de homens armados na região.

Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar sobrevoam a área e a Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque da Bahia, Rondesp Atlântico, o Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar se unem à 41ª CIPM nas incursões pelo bairro.

As unidades policiais permanecem no local realizando ações em busca de suspeitos e materiais ilícitos. "Os moradores do Calabar podem ter a certeza de que a presença das polícias está garantida. Já prendemos uma grande liderança do tráfico que atuava na região recentemente e não vamos permitir que o crime ocupe um espaço que é da sociedade, das pessoas de bem", reforçou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Prisão em Guarajuba

Um homem apontado como líder do tráfico na região do Calabar e do Alto das Pombas e que era o principal fornecedor de drogas no Carnaval foi preso na quinta-feira passada (9) em um condomínio de luxo de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A prisão foi conduzida pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), que comanda a Operação Garrote.

O delegado Alexandre Galvão diz que a polícia monitorava o traficante, que já fez parte do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), havia dois anos. Na mesma operação, nove pessoas foram presas em vários pontos de Salvador, cumprindo mandados de prisão - Alto das Pombas, Calabar, Parque São Cristóvão.

"A deflagração dessa operação nas vésperas do Carnaval tem um impacto muito grande, em razão da capacidade desse indivíduo em fornecer entorpecentes para áreas próximas ao circuito. Certamente isso irá redundar em escassez no fornecimento, o que trará mais tranquilidades aos foliões", disse o delgado, no dia da operação.

Ainda segundo ele, o preso era "um velho conhecido da polícia", com várias passagens e teria ligado com as mortes na família Floquet, que atuava no Alto das Pombas. "Havia um antagonismo dele com a família Floquet, e em razão disso pelo menos dois Floquet morreram nos últimos 18 meses", acrescenta.