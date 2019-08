Tensão pura! Ouça cena do flagra de Maria da Paz em Régis e Jô

Vai ao ar nesta segunda-feira (19) a continuidade de uma das cenas mais aguardadas de A Dona do Pedaço, novel das 21h da Globo. No capítulo de sábado (17), a trama encerrou com o flagra de Maria da Paz no marido e na filha. A boleira ficou atônita depois de ver Régis (Reynaldo Gianecchini) e Josiane (Ágatha Moreira) no quarto da mensão. Após meses sendo enganada pelos dois, a reação de Maria da Paz vai ser extrema.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

O Gshow divulgou o áudio da cena, que vai ao ar logo mais. Nela, ouvimos Jô confessando que a traição sempre aconteceu e Régis pedindo calma a Maria da Paz, que grita com os dois. Com uma arma em punho, ela responde dizendo que irá resolver as coisas do modo que aprendeu com a família. Cheia de tensão, a cena é encerrada com o som de um tiro.

A trama vai seguir com a chegada de Evelina (Nívea Maria) e Ellen (Rosane Gofman), que ouvem o barulho e correm para lá. Elas encontram Josiane amparando Régis e Maria da Paz com o revólver na mão. “Eu ouvi um tiro. Ah, Maria, Maria, que você fez?”, pergunta Evelina, e a filha responde: “Atirei no Régis. Atirava de novo”. Ellen chama a ambulância, e os paramédicos atendem Régis. Camilo (Lee Taylor) e outros dois policiais chegam no local, e dizem que precisam levar Maria para a prisão.