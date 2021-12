Tenso: Guardiola detona calendário na Inglaterra e sugere greve

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola não gostou nem um pouco do calendário de competições na Inglaterra neste fim de ano. Somente entre os dias 26 de dezembro e 1° de janeiro, o time terá três partidas a fazer, e em meio a um surto de covid-19 no país. A irritação foi tanta que o treinador sugeriu até greve.

"Talvez seja preciso que os jogadores e os treinadores se unam para fazer uma greve ou algo do gênero. Já entendemos que nada vai ser resolvido só com palavras", disse Guardiola, em entrevista coletiva pré-jogo contra o Leicester, domingo (26), pelo Campeonato Inglês.

O treinador questionou o bem estar dos atletas com a sequência intensa de jogos, e falou que o elenco precisa descansar nesta virada de ano. Em outros torneios europeus, há uma pausa para as festividades.

"A Uefa, a Fifa, a Premier League, os detentores de direitos de transmissão televisiva e o negócio parecem ser mais importantes do que o bem-estar dos jogadores. No início desta temporada, eu não tinha jogadores disponíveis para jogar [devido à realização da Eurocopa]. Tinha somente dez jogadores. Isto desvirtua a competição, não é justo. No entanto, os jogadores precisam de férias, de descansar duas ou três semanas", afirmou.

O Manchester City encerra o primeiro turno da Premier League no próximo domingo, contra o Leicester, em casa. Depois, a equipe encara o Brentford e o Arsenal, ambos fora, nos dias 29/12 e 1° de janeiro, também pelo Inglês.