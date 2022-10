Tentativa de furto gera tumulto em shopping em Salvador

Uma tentativa de furto dentro do Shopping da Bahia gerou confusão na manhã desta sexta (28). A situação aconteceu na farmácia Drogasil, no piso térreo do local.

De acordo com a assessoria do estabelecimento, um dos clientes identificou a tentativa de furto, e a equipe da loja abordou o suspeito, que devolveu os itens.

Representantes da loja procuraram a equipe de segurança do shopping, que localizou o homem. Ao perceber que estava sendo monitorado, o homem saiu do shopping e, do lado de fora, atirou pedras na equipe de segurança que acompanhava a ocorrência.

Segundo a assessoria, no momento da tentativa de furto, a equipe de segurança estava realizando uma ronda rotineira e, por isso, não estava no local do ocorrido.

As imagens estão sendo encaminhadas às autoridades policiais para investigação. A Polícia Civil não deu um retorno até a publicação da matéria.