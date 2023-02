Tentativa não dá certo, e Ivete não vai desfilar hoje no Campo Grande

A cantora Ivete Sangalo não vai puxar um trio pipoca nesta terça-feira (21), no Campo Grande. Apesar de uma tentativa do prefeito Bruno Reis de garantir a artista no encerramento da folia, Ivete tem um show no interior de São Paulo e não conseguiu encontrar brecha para se apresentar na capital baiana hoje.

Bruno contou que chegou a tentar fretar um avião para transportar Ivete e a equipe, mas não deu certo. "A gente não conseguiu uma aeronave grande que pudesse transportar a equipe dela. Eu ontem pessoalmente estava ligando, contactando empresas aéreas", disse.

Apesar disso, ele afirmou que no ano que vem a cantora deve estar no circuito Osmar. "Mas consegui um compromisso importante, ano que vem Ivete vai estar aqui no Campo Grande com a gente, já me garantiu isso, e isso vai ser muito importante pra ano que vem a gente fazer um Carnaval ainda melhor aqui no centro da cidade", disse.

Ele brincou com o fato que Ivete abriu a folia esse ano. "Quem sabe pode fazer a abertura e encerramento (ano que vem)?".

