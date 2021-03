Terceira edição do Arte de Passagem vai até esta sexta-feira

Vai até esta sexta-feira (19) o projeto Arte de Passagem - Itinerância pela Arte Contemporânea da Bahia. Em sua terceira edição, 100% digital, o projeto conta com conferências, exposições e catálogos virtuais, além das lives mediadas transmitidas dos espaços/ateliês dos artistas, que mostram seus processos poéticos autorais.

Por meio do site www.artedepassagem.art acontecerá uma exposição coletiva virtual com obras de 16 artistas, além de textos curatoriais e links para as redes sociais de todos os artistas envolvidos. A partir do canal do projeto no YouTube, todos os dias serão transmitidas três lives, de diferentes ateliês, com participação de críticos, apresentador e público, sobre os processos criativos dos participantes. Os encontros começam sempre às 18 horas.

Nesta terça (16), a programação começa com a live Signos Afro-brasileiros Presentes no Processo e no Caminhar do Artista, com Mário Vasconcelos e Francilins como convidados. Na sequência Fernando Bernardes apresenta a live Campo Perdido com Priscila Lolata. A noite termina com a IV Conferência Novos caminhos para a formação em artes com Messias Bandeira e Nanci Novais.

Na quarta (17), Roberta Nascimento abre a programação, com a live Para Além da Estética - Corpo como Dispositivo de Criação e Contestação, tendo Guga Carvalho como convidado. O materialismo aleatório dos encontros fortuitos é o tema da apresentação de Sandro Pimentel que convidou Sérgio Fernandes. Rosa Boareto e Rosa Bunchaft participam da terceira conversa com o artista.

“Arte-vida-corpo-território” abre a quinta-feira (18), com A Sol Kuaray e Ines Linke. Tutti Minervino estará na live As Palavras do Objeto, com Washington Drummond. A quinta conferência será com Clarissa Diniz com o tema Não há Nordeste.

O último dia do projeto será aberto com SAPATRANSBONDE: Reconstruções Subversivas das Identidades, com Tali boy e Roaleno Costa como convidados. Vladmir Oliveira apresenta a live “d i s t â n c i a fora_poéstéticas_p a s s a g e n s__” com Priscila Lolata. Ieda Oliveira e Jô Felix participam da Conversa com o Artista IV. O evento tem a Performance Protocolo Sanitário, de ZMário como sessão de encerramento.

Os trabalhos apresentados circulam entre performances, videoarte, pinturas, esculturas, gravuras, desenhos e instalações. A ideia é ser um festival expandido e representativo das artes visuais contemporâneas do estado. Os artistas selecionados são de diversos territórios da Bahia.