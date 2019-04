Terceira edição do Bike and Run acontece dia 12 de maio

A terceira edição do Bike and Run acontecerá no dia 12 de maio e deve reunir mais de mil atletas nas ruas do centro histórico de Salvador. A competição é composta por três provas: a corrida de rua, o mountain bike (MTB) e o super desafio, em que o atleta realiza as duas provas.

A corrida tem 6,45 km de percurso e faz os participantes passarem pelos principais pontos turísticos do Pelourinho. O trajeto da prova de ciclismo MTB tem 16 km. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site www.desafiobikeandrun.com.br. O evento é realizado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur).

“Buscamos diversificar nossa plataforma de eventos para que tenhamos uma cidade vibrante o ano inteiro para soteropolitanos e turistas. Buscamos espaço para esporte, bicicleta, atividades ao ar livre, arte, cultura, inovação entre outros eixos da economia criativa, que englobam atividades de extrema importância para a nossa cidade, sobretudo econômica. E em breve vamos anunciar novas ações”, afirmou o presidente de Saltur, Isaac Edington.