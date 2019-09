A terceira etapa do Campeonato Baiano de kart será realizada nesse sábado (7), feriado da Independência do Brasil, a partir das 13h. A disputa ocorrerá no Kartódromo Ayrton Senna, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

A entrada é franca e mais e 30 pilotos estarão na pista, distribuídos em três categorias: F4, F4 Light e Rental.

Ao todo, o campeonato terá seis etapas até o fim do ano. Alexandre Rosário venceu a última disputada na categoria F4, considerada a principal.