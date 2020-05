Terceira fase de vacinação contra a gripe começa nesta segunda em Salvador

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Influenza, vírus que transmite a gripe, começa nesta segunda-feira (11), em Salvador.

A vacinação será dividida em duas etapas: a primeira, que vai de segunda a domingo (17), será destinada a pessoas com deficiência e crianças de seis meses a menores de seis anos (ou seja, com até 5 anos 11 meses e 29 dias de idade).

Já a segunda fase vai do dia 18 ao dia 5 de junho, com foco em professores das escolas públicas e privadas, além de adultos com idades entre 55 e 59 anos. Neste período, grupos de etapas anteriores ainda vão poder ser vacinados.

De acordo a prefeitura, serão 142 salas de imunização nos postos de saúde, além de cinco pontos de drive-thru - na Arena Fonte Nova, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), dois na Faculdade Bahiana de Medicina (Cabula e Brotas) e no Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.