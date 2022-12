Terceira noite do Festival Virada bate recorde de público

A Arena Daniela Mercury, localizada na Boca do Rio, registrou o maior número de pessoas nesta sexta-feira (30) durante a terceira noite do Festival Virada. Segundo a Prefeitura da capital baiana, cerca de 300 mil pessoas estiveram no local para assistir os shows que foram apresentados entre os dois palcos montados.

Esse foi o maior número desde que o evento começou, na última quarta-feira (28). Com oito atrações no palco principal e sete no palco Brisas, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comemorou o sucesso da festa, que retornou após dois anos cancelada devido a covid-19. “Mais de 300 mil pessoas aqui nesse 3º dia de Festival Virada Salvador! Tem que respeitar, viu? É o maior e melhor réveillon do Brasil”, comentou na rede social.

Trânsito: Com o maior público no Festival Virada Salvador, no início da terceira noite do evento a Transalvador registrou trânsito intenso na avenida Octavio Mangabeira devido à grande demanda na travessia de pedestres, porém a fluidez foi normalizada no decorrer da festa. Apenas um acidente sem vítimas foi registrado na avenida Simon Bolívar. Foram autuados os proprietários de 13 veículos e uma moto foi removida, conforme determina a legislação.

A operação da Transalvador notificou 22 veículos por estacionamento irregular nas proximidades da festa. Na terceira noite de Festival foram vendidos 285 tíquetes de Zona Azul, seja por meio dos operadores ou pelos aplicativos do Zona Azul Digital.

Cabe destacar que entre o Centro de Convenções, no sentido Pituba, e a Praça Osório Villas Boas é um perímetro de segurança, que conta com a presença ostensiva de agentes da Transalvador. Nesse trecho, parada e estacionamento de veículos estão proibidos, exceto transporte público, que terá pontos específicos de parada devidamente identificados.

Mulheres e crianças - A Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) teve maior número de atendimentos a crianças e mulheres na terceira noite do evento em relação aos dois dias anteriores. Foram 72 crianças no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC), contra 67 da noite anterior. No Centro de Referência de Atenção à Mulher (CRAM) foram 51 mulheres atendidas, contra 38 do dia anterior. A pasta registrou 15 casos de violência contra a mulher na Arena, sendo 9 de assédio, 4 de importunação sexual e 2 de violência moral e importunação sexual.

Social - A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) registrou 137 atendimentos realizados na Arena Daniela Mercury no terceiro dia do evento. No total, foram 64 abordagens, 29 cadastros realizados e 12 crianças ou adolescentes identificados em trabalho infantil. No entorno da arena, foram 132 atendimentos realizados.

Sedur - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou nesta sexta-feira (30) 129 vistorias e promoveu 5 apreensões de publicidades irregulares, o que representa uma redução em relação ao dia anterior, quando foram registradas 32 apreensões. A pasta ainda fez 3 desativações de atividades irregulares e 107 ações de orientação. Foram registradas ainda 45 ações de monitoramento sonoro durante os shows.

Ouvidoria - No balanço acumulado dos três dias, a Ouvidoria do Município contabilizou 230 registros, sendo a maioria deles (119 casos) relacionada a pedidos de informação e orientação, principalmente sobre localização de banheiros, postos de saúde, dos pontos de ônibus e dos pontos de táxis e transporte por aplicativos. Do total, a Ouvidoria também contabilizou 48 registros de elogios do público. Entre os pontos elogiados pelas pessoas estão o Palco Brisas, que apresenta artistas contemporâneos da música baiana, a organização do evento em geral, as opções de parques para crianças e a organização da praça de alimentação.

Semop - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuou na terceira noite do festival mantendo ordenamento dos vendedores ambulantes dentro e fora da arena. São 230 colaboradores que estão prestando apoio. Foram realizadas 192 orientações e 437 abordagens informando os vendedores para que estejam em local seguro e apropriado. No acumulado dos dois primeiros dias do evento, a Limpurb já registrou mais de 60 toneladas de resíduos úmidos coletados.

Salvamar - Nas últimas 24 horas, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) registrou 3 atendimentos clínicos a pessoas, que foram encaminhadas ao SAMU. Foram registradas ainda 256 prevenções na areia da praia. Durante a madrugada, uma tartaruga foi encontrada na areia e os salva-vidas acionaram uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal (GCM) para prestar apoio e resgatar o animal.