Terceira temporada de Lupin chega em outubro à Netflix

Depois de fazer mistério, a Netflix, enfim, revelou a data de estreia da Parte 3 de Lupin. Em suas redes sociais, a plataforma divulgou o novo pôster da série, cujos episódios inéditos chegam em 5 de outubro

O mistério acabou! A parte 3 de Lupin chega em 5 de outubro.

A Parte 3 de Lupin continuará acompanhando as aventuras de Assane (Omar Sy), um ladrão extremamente habilidoso que se espelha no protagonista de Arséne Lupin, clássico da literatura francesa. Confira a sinopse oficial:

"Assane está escondido. Ele tenta ficar longe da mulher e do filho, mas sabe que os dois estão sofrendo por sua causa. A saudade fica insuportável e Assane resolve voltar a Paris com uma proposta ousada: fugir da França para recomeçar a vida em família em outro lugar do mundo. O problema é que os fantasmas do passado insistem em se manter por perto, e um retorno inesperado vai abalar todos os planos".