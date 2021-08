Terceira temporada de New Amsterdam estreia no Star Life

Nesta quarta (11), às 22h30 chega ao STAR Life a terceira temporada da série New Amsterdam com episódio duplo de estreia. O drama emocional inspirado no hospital público mais antigo dos Estados Unidos acompanha o novo diretor médico da instituição, o encantador Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), que chega para romper com as velhas estruturas e voltar a atenção aos pacientes, enquanto tenta equilibrar sua vida e superar seus demônios pessoais.

Sem aceitar um “não” como resposta, ele deverá mudar o status quo e mostrar que não parará por nada, e junto com sua inspiradora equipe de médicos e enfermeiras, tentará romper a burocracia do estabelecimento e sacudi-la por completo, para fornecer o melhor atendimento possível aos pacientes e, assim, restaurar a glória e dar uma nova vida a este hospital único.

Na terceira temporada, composta por 14 episódios, a dedicação de Max e sua equipe em consertar o sistema de saúde quebrado é posta à prova em meio aos desafio únicos e esmagadores de uma pandemia global. Enquanto isso, a equipe de Max também deverá passar por suas próprias jornadas pessoais: as mudanças profissionais de Helen Sharpe (Freema Agyeman), o reencontro de Lauren Bloom (Janet Montgomery) com sua mãe, a saída de Floyd Reynolds (Jocko Sims), a luta de Iggy Frome (Tyler Labine) para aceitar sua imagem e a chegada do neto de Vijgy Kappor (Anupam Kher).

New Amsterdam é inspirada nas memórias do médico. Eric Manheimer, lançadas no livro Doze Pacientes: Vida e Morte no Hospital Bellevue, e seus 15 anos como diretor médico da instituição. New Amsterdam, todas as quartas-feiras, às 22h30, no STAR Life.