Terceira temporada de Stranger Things estreia nesta quinta (4) na Netflix

A espera por mais um capítulo de Stranger Things finalmente chegou ao fim. A terceira temporada de uma das séries mais aclamadas da Netflix chega hoje à plataforma de streaming e volta a reunir os amigos Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown), Dusty (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin). A nova fase da série continua sob direção dos irmãos Matt e Ross Duffer e terá oito episódios.

Ao fim da última temporada, a jovem Max (Sadie Sink) também se juntou à turma da cidade de Hawkigns e se tornou peça importante do grupo para acabar com os perigos do mundo invertido.

Dessa vez, a história se passa durante o Verão americano, começando especificamente pela comemoração do 4 de julho (dia da Indpendência dos Estados Unidos), criando uma conexão com a data real de estreia da nova temporada da série.

A gigante do streaming divulgou, pelas cenas dos trailers, que um monstro, parecido com a figura dos conhecidos dos Demogorgons, está à solta na cidade. Além dos personagens já marcados pelas outras temporadas, como o Cherife Hopper (David Harbour) e a mãe de Will, Joyce Byers (Winona Ryder), outros rostos misteriosos também aparecerão nos novos capítulos.

Confira o trailer da terceira temporada





A partir de hoje na Netflix