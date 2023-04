Terceira temporada de The Witcher estreia em junho na Netflix; veja trailer

Nesta terça-feira (25), a Netflix anunciou que a terceira temporada de The Witcher estreia em 29 de junho. Dividido em duas partes, o novo ciclo tem seu primeiro trailer divulgado e promete trazer uma história tensa com foco na proteção de Cirilla.

A segunda parte, por sua vez, chega em 27 de julho.

Confira abaixo o pôster inédito e o trailer legendado em português:

Segundo descrição, a terceira temporada de The Witcher, estrelada por Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, levará os co-protagonistas para a fortaleza de Aretuza. Lá, enquanto Ciri busca compreender seus poderes, uma caçada implacável terá início, revelando artimanhas políticas sobre magia negra e traição.

Até o momento, não há mais detalhes sobre a quantidade de episódios previstos para o novo ano da série. Lauren Hissrich retorna a seu cargo de showrunner, enquanto Henry Cavill (“Liga da Justiça”) deixará o posto de Geralt de Rívia ao fim da segunda parte.

(divulgação)

Terceira temporada de The Witcher será a última de Cavill

Uma reportagem recém-publicada pelo site Redanian Intelligence sugere que os criadores de The Witcher planejam a série para o longo prazo, com no mínimo cinco temporadas previstas. Porém, a partir do quarto ciclo, Liam Hemsworth (Jogos Vorazes) assumirá o papel do Lobo Branco como protagonista.