Terceira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina estreia hoje

Depois de ter derrotado na parte 2 o seu próprio pai, o Senhor das Trevas, a bruxinha Sabrina (Kiernan Shipka) volta na terceira temporada com mais aventuras. Dessa vez, O Mundo Sombrio de Sabrina traz a protagonista descendo às profundezas do inferno para recuperar seu amado namorado, Nicholas Scratch, o Nick, que se sacrificou no final da segunda temporada. Ele se tornou a prisão humana do Senhor das Trevas.

Para isso, a jovem contará com a ajuda dos seus amigos mortais, Harvey, Rosalind e Theo, membros do The Fright Club. Na trama, Sabrina também reclama o posto de rainha do inferno para si, já que o trono ficou desocupado com a ausência do seu pai, e vai ter que lidar com um misterioso grupo que chega à Greendale trazendo uma ameaça para a comunidade bruxa da cidade. Eles querem ressucitar um mal antigo.

A série também vai ter personagens novos. O principal deles é Caliban (Sam Corlett), o Príncipe do Inferno, que disputará o trono do local com a bruxinha. Já Mamboo Marie (Skye P. Marshall) é uma secerdotisa vudu e Robin (John Whiteshell) terá um interesse amoroso por Theo (Lachlan Watson), um rapaz trangênero.

A terceira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina possui inspirações em O Mágico de Oz. A série possui direção de Maggie Kiley, Lee Toland Krieger, Craig Macneill e Jeff Woolnough.

Confira o trailer oficial da temporada: