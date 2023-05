Terceirizado da Coelba é assassinado dentro de carro em Narandiba

Um prestador de serviço terceirizado da Neoenergia Coelba foi assassinado na manhã desta sexta-feira (19) no bairro Narandiba, em Salvador. O corpo de Antônio Mendes Oliveira foi encontrado dentro do veículo da empresa Sirtec, estacionado na Avenida Edgard Santos. De acordo com populares, um homem a bordo de uma motocicleta se aproximou do veículo onde Antônio estava e disparou várias vezes contra ele.

Policiais da 23ª CIPM foram chamados ao local e constataram o fato. Eles isolaram a região e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado realização da perícia e remoção do corpo.

As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 2ª DH/Central.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamentou o ocorrido. "A empresa espera que as circunstâncias do crime sejam rigorosamente investigadas pelas autoridades competentes e os autores devidamente punidos".