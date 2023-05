Terceiro envolvido em latrocínio de soldado da PM é morto pela polícia

O terceiro envolvido no latrocínio do soldado Gleidson Santos de Carvalho foi morto pela polícia no Nordeste de Amaralina, nesta terça-feira (23). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), ele foi responsável por segurar a arma do soldado durante a ação.

O traficante foi encontrado por uma equipe da Rondesp Atlântico. Junto a outros comparsas, ele entrou em confronto com os PMs e acabou atingido. Segundo a SSP, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o traficante foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador e munições. Equipes da Rondesp Atlântico seguem patrulhando no Nordeste de Amaralina.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi registrado o confronto, investiga o caso.

Outros dois suspeitos de participarem do crime também foram mortos em operações da polícia.