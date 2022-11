Termina nesta quarta (30) incrições para bolsas de formação musical da Rumpilezzinho 

Se encerram nesta quarta (30) as inscrições gratuitas para o curso online ‘Laboratório Rumpilezzinho - Uma Metodologia de Letieres Leite’ que oferece 30 bolsas. A atividade é uma realização do Instituto Rumpilezz e conta com patrocínio da Transportadora Associada de Gás Natural - TAG, Natura Musical e Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

São cerca de 150 horas do curso online de formação musical com base no Método Universo Percussivo Baiano (UPB) e uma programação de lançamento que inclui podcasts, série de vídeos e a circulação de oficinas com a Caravana UPB pelo interior da Bahia. “Nós acreditamos no impacto transformador que a música pode ter no mundo. E os artistas, bandas e projetos de fomento à cena selecionados pelo edital Natura Musical têm essa potência de mobilizar o público na construção de um mundo mais bonito, cada vez mais plural, inclusivo e sustentável”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding da Natura.

O processo seletivo das bolsas para o curso acontecerá exclusivamente por meio de formulário oficial do Instituto Rumpilezz, disponível no site www.rumpilezzinho.com.br e nas redes sociais do Rumpilezzinho (@rumpilezzinho). Serão duas etapas: a primeira será de análise, a partir dos critérios sócio identitários, e a segunda etapa terá questão aberta discursiva onde o (a) candidato (a) responderá de que maneira o curso pode colaborar com a sua vida pessoal e profissional.

‘Laboratório Rumpilezzinho - Uma Metodologia de Letieres Leite’ foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia (FazCultura), ao lado de Cronista do Morro, Os Tincoãs, Ventura Profana e Festival Pagode Por Elas, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 64 projetos de música até 2021, como Margareth Menezes, Jadsa, Mateus Aleluia e Ilê Ayê.