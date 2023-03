Terminal Turístico Náutico ganhará espaço de eventos com vista para Baía de Todos-os-Santos

O espaço que fica nos pisos superiores do prédio do Terminal Turístico Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador, está com novo comando. O Grupo Slot, liderado por Lídia Sá, sócia do Buffet Amado, assume o casarão histórico, a partir de abril, para receber eventos corporativos e sociais, como casamentos, aniversários, 15 anos, etc. Mesmo antes de ser inaugurado, as agências e assessorias de festa da cidade já estão realizando visitas ao local.

Além do buffet, o Grupo Slot também irá operar outros serviços de eventos corporativos e sociais. “Já temos a expertise com o Buffet Amado, onde levamos todas as delícias do restaurante para eventos corporativos ou sociais, atendendo de jantar a dois a mega evento. A ideia agora é pegar toda nossa experiência e oferecer a Salvador um novo espaço completo, com toda nossa qualidade que o público já conhece”, disse Lídia Sá ao Alô Alô Bahia.

O casarão histórico Terminal Turístico Náutico da Bahia é de 1920. O prédio, que está completamente restaurado e modernizado, conta com 3 andares, divididos entre térreo, salão de festas e terraço. De lá, é possível ter uma vista privilegiada do bairro do Comércio, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Forte São Marcelo e a Baía de Todos-os-Santos.

Júnia Penna (divulgação)

Bem-receber

Filha de empresários, Júnia Penna cresceu vendo os pais realizarem jantares, coquetéis e outros eventos, e aprendeu desde cedo a importância do bem-receber para o sucesso tanto de momentos afetivos quanto de negócios. A vontade de empreender nessa área foi alimentada ao longo dos anos até a abertura recente da Ville Rosé, espaço especializado em home, décor e mesa posta, localizado na Alameda das Cajazeiras, 328, Caminho das Árvores. A inauguração oficial, marcada para amanhã, reunirá 100 convidados com lista assinada por Gino Larry, buffet do Mignon e drinques da Concept Bar.

Bárbara Becattini (divulgação)

Presença baiana

Bárbara Becattini, nome à frente do escritório Betti Arquitetura, esteve em São Paulo para participar da Expo Revestir, considerada a maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, realizada na semana passada. Ao lado do também arquiteto Maurício Arruda, ela participou de uma mesa promovida pela Duratex para falar sobre o processo de criação da sua estampa, intitulada de Encontros. A presença da arquiteta baiana foi graças ao convite da Archathon Company, que realizou um concurso, em novembro do ano passado, em parceria com a Duratex. Bárbara passou por processo de seleção criterioso, que escolheu 14 dos 122 escritórios de arquitetura inscritos. Os selecionados desenvolveram estampas para serem impressas em MDF, material para desenvolvimento de mobiliários. No final, quatro foram os vencedores – com a baiana entre eles.

Sophie Charlotte (divulgação)

Logo mais

O cineasta baiano Sérgio Machado e a atriz Sophie Charlotte apresentam seu novo filme O Rio do Desejo, hoje, no Cine Metha Glauber Rocha, no Centro História de Salvador. Baseado em conto do escritor amazonense Milton Hatoum e com Daniel de Oliveira e Gabriel Leone no elenco, o longa será exibido em pré-estreia com acesso gratuito, às 20h. Os ingressos podem ser retirados a partir das 18h, limitado a

um par por pessoa.

Novo restaurante O Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, vai ganhar um novo restaurante com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O espaço onde funcionou a segunda unidade do La Pasta Gialla, em Salvador abrigará um novo projeto, sob a liderança do chef Pedro Meireles, com passagem, entre outros, pelo 2 estrelas Michelin Atera, em Nova York, e mais recentemente pelo Restaurante Manga, no Rio Vermelho. O projeto, cujo nome ainda está em processo de registro, é fruto da união do chef com os empresários Rafael Casqueiro, sócio dos restaurantes Santiago e Allê Varanda Bar; Tato Rodrigues, sócio do La Bottega Wine Bar; e Kim Nery e Filipe Ratz, da Agência Pira.

Reabertura O Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, volta a funcionar a partir de hoje com atualizações no espaço e no menu. Além disso, a casa

passará a contar com almoço executivo, que será servido de quarta a sexta-feira.

Luzes e som Alok volta a Salvador com super show no Centro de Convenções. O evento, que tem curadoria do próprio DJ, apresenta projeto cenográfico e de luzes especiais, e se propõe a criar efeitos e atmosferas diferentes para cada parte da apresentação. Será no dia 13 de maio, com ingressos à venda a partir de amanhã.