Término de Luan Santana e Izabela aconteceu após cantor se reaproximar da ex

Após o fim do relacionamento de Luan Santana e Izabela Cunha, os fãs antigos do cantor passaram a especular sobre uma volta com a ex Jade Magalhães, com quem ele namorou por 12 anos. Segundo o EXTRA, Jade teria sido um dos motivos da separação de Luan e Izabela.

O cantor e a influenciadora teriam se reaproximado antes do noivado chegar ao fim. Luan, inclusive, segue Jade no Instagram.

Antes de conhecer Izabela, o sertanejo deu uma entrevista falando que não mantinha nenhum tipo de relação com Jade, mas que havia da parte dele vontade de conversar com ela. "Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado", disse.

Os rumores aumentaram com o fim do namoro do cantor na última segunda (29), quando Jade publicou, nos stories a frase: "A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer". Jade e Luan Santana ficaram juntos por 12 anos, entre idas e vindas, e anunciaram o fim do relacionamento em 2020.

Dois anos depois do término, em 2022, quando já estava com Izabela, Luan lançou a música "Maldito Girassol", que tem a ex do cantor como musa. Na letra, ele fala sobre o desenho de um girassol na costela que cobriu o nome dele tatuado na pele de uma mulher. A mulher em questão era Jade.

Izabela e Luan ficaram juntos por dois anos, anunciaram o namoro em 2021 e ficaram noivos no ano passado.