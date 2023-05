Terra e Paixão:João vira ponte entre pai morto e salvação de Aline

Um contato sobrenatural entre pai e filho começa a se desenvolver em Terra e Paixão e que permite que o menino João (Matheus Assis) salve a vida de Aline (Barbara Reis). O garoto será a ligação entre o pai morto e a mãe para que ela consiga achar a escritura de sua fazenda e colocar um freio na ambição do vlião Antônio (Tony Ramos) na novela das nove da Globo.

O filho de Aline começará a ter sonhos perturbadores com Samuel (Ítalo Martins), que foi assassinado a mando do pai de Caio (Cauã Reymond). Assustada, a professora achará que João está traumatizado. Só que Samuel está, de fato, tentando se comunicar com o menino do mundo espiritual.

Enquanto estiver dormindo, João chamará pelo pai. Quando acordar, ele dirá para a mãe que precisa saber onde Samuel está. "Meu filho, o seu pai se foi... Você sabe disso...", dirá a professora. O garoto insistirá que não foi um sonho: "Não. Eu vi meu pai, eu vi... Ele tava naquele lugar que ele ia...". A professora perguntará de que lugar o menino estará falando, mas ele não conseguirá responder: "Não sei... Mas eu quero ver meu pai!".

João chegará a sumir de casa, e Aline e Jussara (Tatiana Tibúrcio) vão achar que se trata de rebeldia. Quando ele voltar, contará que estava atrás de Samuel. João insistirá que estava apenas atendendo a um chamado: "Mas eu vi o meu pai, eu sonhei com ele... Tava me chamando praquele lugar que ele ia... Eu não sei, por isso que fui procurar. Papai disse que se eu procurar caminho, eu achava...".

Assustada, Jussara mandará Aline benzer o filho. No dia seguinte, João sumirá pela mata, e Aline irá atrás. Ele aparecerá, sozinho, andando como se procurasse por algo. O garoto gritará pelo pai e sairá correndo. A professora correrá atrás e vai se deparar com o filho junto de junto do pajé Jucerê (Daniel Munduruku).

"João... Eu tive tanto medo de perder você, meu filho... Por que fugiu de novo?", perguntará. "Menino não fugiu. Pai dele chamou e ele veio... Pai do menino mostrou caminho... E trouxe a moça até Jurecê", responderá o indígena.

"Eu achei o lugar, mãe... É aqui que meu pai vinha", confirmará João. Aline não entenderá, e o pajé explicará: "Samuel era amigo de Jurecê... Um dia, amigo veio procurar ajuda... Ele não sentia que tava seguro na casa.... Por isso, deixou um bem importante com Jurecê... Pediu pra guardar...". Iraê (Suyane Moreira) se aproximará com uma pequena arca. "Eu vi no sonho... O papai abria essa caixa... Era essa caixa, sim...", falará João. Aline reagirá surpresa ao abrir a arca. "Esses papéis... É... A escritura das nossas terras. A escritura não queimou junto com a casa... Está aqui! Esse documento é a prova que eu preciso pra impedir que tomem minhas terras, a herança do meu filho... Eu nem sei como agradecer", falará Aline, emocionada.