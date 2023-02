Terraço do Barra traz programação para públicos diversos

Na terra do axé, do rock, do pop, do samba e do pagode, o Terraço do Barra tem atrações para todos os gostos. A programação do espaço de verão do Shopping Barra começa nesta quinta (9) e segue até domingo (12), sempre a partir das 16h, com shows abertos ao público, para aproveitar o fim de tarde com boa música, opções de comidinhas e bebidas, além de uma vista privilegiada e muito espaço para a diversão.

Abrindo a programação da semana, na quinta-feira (9) , quem faz o som é o músico Rodrigo Metais, que apresenta repertório que vai da MPB ao samba, passando por variados ritmos urbanos. Na sexta, quem assume o comando da festa é o músico Eric Assmar, filho do saudoso bluesman Álvaro Assmar, que promete repertório autoral de blues.

No sábado (11), já no clima de carnaval, quem se apresenta é o grupo É de Groove. Com influências variadas, o axé vai predominar no show da banda, entre 17h30 e 19h30. No domingo (12), quem se apresenta é o grupo CadeiraDeBrin, que evoca marchinhas, frevos, sambas. Ainda no domingo, longo em seguida, tem show do cantor, compositor e guitarrista Victor Pedreira.

Serviço - Terraço do Barra | de quinta (9) a domingo (12), a partir das 16h, no estacionamento G3 do Shopping Barra | Gratuito | Programação da semana: Quinta (9) - Rodrigo Metais,17h30 às 19h30 / Sexta (10) - Eric Assmar, 17h30 às 19h30 / Sábado (11) - É de Groove, 17h30 às 19h30 / Domingo (12) - CadeiraDeBrin, 17h às 18h30; e Victor Pedreira, das 18h30 às 20h