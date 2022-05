Terraço do Shopping Barra ganha arena de esportes de praia em uma área de 1.500m²

A Rede Alpha Fitness acaba de inaugurar a Alpha Arena, no terraço do Shopping Barra, em Salvador. O local conta com aulas de Beach Tennis, Futevôlei, Beach Vôlei e Beach Funcional, em uma estrutura composta por cinco quadras.

“A Rede Alpha Fitness busca investir sempre em diversas modalidades. Observando o crescimento da prática do beach tennis e dos demais esportes de areia em Salvador, resolvemos ampliar a oferta esportiva. Estamos muito felizes para mais essa iniciativa", disse o CEO da Alpha, Leandro Cardoso, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

Localizada em uma área de 1.500m², a Alpha Arena vai oferecer aulas para turmas ou aulas avulsas. No local, há uma estrutura completa, que conta com vestiários, bar e loja especializada na venda de produtos esportivos (raquetes, bolas e acessórios); além de estacionamento gratuito por um período de três horas para todos os alunos.

As aulas, com duração de uma hora cada, acontecem das 06h às 09h, e das 16h às 20h de segunda a sexta; e sábado e domingo das 07h às 09h. Para quem quiser reservar a quadra para aula avulsa, os horários disponíveis são: das 06h às 11h e das 15h às 21h, de segunda a sexta; sábados das 07h às 17h e domingos das 08h às 13h. As matrículas para a Alpha Arena estão abertas através do site www.alphaarena.com.br.

Matéria orginalmente publicada no Alô Alô Bahia