Terreiro de Papai Noel abre programação para crianças

A funcionária pública Leda Guedes, 58 anos, optou por uma programação diferente na tarde deste sábado (7): passear com amigas e os netos no Terreiro de Jesus, onde um concurso vai eleger as melhores esculturas de Papai Noel, confeccionadas pelos artistas plásticos Menelaw Sete, Marcos Costa (Cabuloso) e Wanderley Oliveira.

Crianças de até 12 anos depositam seus votos em caixinhas próximas às esculturas eleitas e, depois do dia 22, as cédulas de votação serão contabilizadas, possibilitando que o ateliê vencedor – que integra o Desafio Criativo – leve para casa R$ 2 mil, que complementa o recurso de R$ 8mil destinado aos três participantes, a título de ajuda de custo da Diretoria de Gestão do Centro Histórico.

A programação de Natal do Pelourinho faz parte do projeto Terreiro de Papai Noel, realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio do projeto Pelourinho Dia e Noite, programa da Diretoria de Gestão do Centro Histórico, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

As crianças que forem aproveitar o Natal do Centro Histórico também poderão participar de uma ação de doação de presentes. Foi montado um circuito com três casinhas de madeira. Na primeira, uma árvore natalina receberá as doações. Na casinha seguinte, a criança escreve uma cartinha para quem for receber o presente e na terceira, ela participa de uma baladinha, com música eletrônica infantil e uma iluminação especial para a criançada se divertir.

Para Leda Guedes, além da importância de estimular o verdadeiro espírito natalino, a iniciativa surge como algo verdadeiramente voltado ao público infantil. “Salvador precisa aprender a criar espaços onde as crianças possam realmente brincar, sem que isso precise ser feito em shoppings ou locais privados”, destacou.

Durante o sábado, o Terreiro de Papai Noel recebeu a escola Comunidade de Santa Cruz e a fanfarra Escola Helena Magalhães. Vale salientar que entre os dias 19 e 22 de dezembro, às 19h30, em frente à Faculdade de Medicina da Ufba, serão realizados os concertos Natal Eletrônico 'De Paul McCartney a Mozart'.

Vão se apresentar a Orquestra de Câmara de Salvador, o Coral Ecumênico da Bahia, o DJ Thiago Pugas e o teremista Fábio Luna, todos sob a regência do maestro Ângelo Rafael. A apresentação, interagindo também com as janelas da Faculdade de Medicina, terá efeitos especiais de luz e a plateia contará com cadeiras para se acomodar durante as apresentações.