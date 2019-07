Terremoto de magnitude 6,4 atinge a Califórnia, nos EUA

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Califórnia, nos Estados Unidos, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na tarde desta quinta-feira (4).

A princípio, o grau do abalo foi medido em magnitude 6,6 e revisado minutos depois.

Ainda não há informações sobre vítimas. Também não foram relatados danos imediatos.

A costa da Califórnia fica sobre uma falha geológica conhecida como Falha de San Andreas.

Ainda de acordo com o USGS, o tremor foi registrado em Ridgecrest no Deserto do Mojave, nos arredores de Los Angeles, a uma profundidade de 8 quilômetros.