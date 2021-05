Terry Crews diz que vício em pornografia quase destruiu seu casamento 

Astro da série Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009), Terry Crews confessou que o vício em pornografia quase destruiu seu casamento de 30 anos com Rebecca King Crews. "O sucesso é o lugar mais quente para se esconder", declarou o ator na terça-feira (11).

Em entrevista a Janine Rubenstein, apresentadora do People Every Day, o artista falou sobre os problemas matrimoniais que ele e a mulher abordam no audiolivro Stronger Together, lançado recentemente pelo casal.

"Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema, porque a pornografia se tornou a nova droga", disse Rebecca. "Tornou-se o novo vício", completou Crews.

Na conversa, o astro ainda ressaltou como ser famoso facilitou o vício em pornô.

"A fama tornou tudo pior! Hollywood não se importava. Ainda não se importa se você perde sua família. Isso acontece todos os dias", argumentou ele.

Apesar das crises no relacionamento, o intérprete de Julius na série Todo Mundo Odeia o Chris se mostrou grato por ter amigos que nunca o incentivaram a se divorciar e disse que rejeitou a energia negativa de invejosos.

Terry e Rebecca Crews estão juntos desde 1989 (reprodução)

"Existem certas pessoas em minha vida que sempre têm inveja de nossa relação e podem não ter percebido isso", afirmou ele, que também é famoso no Brasil por seu papel no filme As Branquelas (2004).

Terry Crews e Rebecca King estão juntos desde 1989 e têm cinco filhos.