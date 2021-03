Tesouradas, alfinetadas e muito humor na telinha

Escrita por Maria Adelaide Amaral e com direção de núcleo de Jorge Fernando, a novela Ti Ti Ti volta a ser reexibida na TV Globo a partir desta segunda feira. Sucesso de público e crítica, a trama gira em torno da grande rivalidade entre André Spina/Jacques Leclair (Alexandre Borges) e Ariclenes Martins/Victor Valentim (Murilo Benício), que extrapola as fronteiras da vila do Belenzinho, em São Paulo, e invade as passarelas do glamoroso mundo fashion. Nesta primeira semana, a novela divide a faixa com as emoções finais de 'Laços de Família', nesta ordem de exibição. A partir do dia 05 de abril passa a ocupar toda a faixa.

Exibida originalmente entre julho de 2010 e março de 2011, Ti Ti Ti mistura núcleos da primeira versão da novela de mesmo nome, exibida em 1985, com tramas de Plumas & Paetês, de 1980, além de incluir personagens clássicos de outras novelas de Cassiano Gabus Mendes, e traz a participação de atores que foram marcantes e recorrentes na trajetória do autor, como Luis Gustavo no papel do inesquecível detetive Mário Fofoca, da novela Elas por Elas. Nesta grande homenagem a Cassiano Gabus Mendes, que a trouxe para a TV Globo em 1990 para escrever com ele a novela Meu Bem Meu Mal, Maria Adelaide escolheu Ti Ti Ti como a trama principal de sua história, pois queria abordar o fascinante universo da moda, com o qual tem afinidade desde 1993, quando escreveu uma peça de teatro sobre Coco Chanel.

Alexandre Borges e Murilo Benício interpretam, respectivamente, Jacques Leclair e Victor Valentim, célebre dupla de estilistas rivais que continua viva no imaginário afetivo das pessoas após mais de 30 anos da versão original. André e Ariclenes - seus nomes verdadeiros - nasceram na mesma vila do bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, e são inimigos de infância: sempre disputaram brinquedos, amigos e garotas. E a rivalidade só se acentua quando os dois conquistam seus espaços no mundo da moda.

"Acompanhei a primeira versão da novela, com atores ícones no elenco, e poder ter a oportunidade de participar da segunda versão dessa trama tão divertida foi incrível. A gente tinha uma troca muito legal com o Jorge Fernando, que foi essencial para a construção do Jacques Leclair, um sucesso entre o público e com certeza um dos principais papéis na minha carreira. Ver o carinho e atenção das pessoas ainda lembrando dele até hoje é demais!”, celebra Alexandre Borges.

Murilo Benício também enaltece as parcerias que firmou ao longo da novela, especialmente com Alexandre. "Esse trabalho foi a minha terceira parceria com o Jorge Fernando, e tive a oportunidade de atuar com o Alexandre Borges, que é dessas pessoas que a gente tem vontade de ter em todo projeto, muito companheiro e um profissional que torce por você, a essência que todo ator deveria ter. O clima nos bastidores era de muita festa. O elenco inteiro entrosado e se divertindo do começo ao fim", relembra Murilo.

A vida de Victor Valentim é marcada por Cecília (Regina Braga), uma senhora maltrapilha que faz com que ele se transforme no estilista espanhol graças às roupinhas de boneca feitas por ela. Victor é separado de Suzana (Malu Mader), por quem continua apaixonado e com quem teve seu único filho, Luti (Humberto Carrão). Já Jacques Leclair vive com a tia Júlia (Nicette Bruno) e os quatro filhos: Pedro (Marco Pigossi), Valquíria (Juliana Paiva), Mabi (Clara Tiezzi) e Lipe (Davi Lucas).