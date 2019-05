Testamentos de Aretha Franklin são encontrados na casa da cantora

Três testamentos escritos a mão foram encontrados na residência de Aretha Franklin, em um subúrbio de Detroit (EUA), nove meses após a morte da rainha do soul, aos 76 anos. O documento mais recente, datado de março de 2014, estava escondido embaixo de almofadas na sala, disse David Bennett, advogado dos herdeiros da cantora, nesta segunda-feira, 20.



O texto parece conceder os bens da famosa cantora aos familiares Os testamentos têm uma letra muito difícil de decifrar e palavras rasuradas, assim como frases nas margens.



Os advogados e familiares da artista disseram, na época de sua morte, que não havia testamento. As três versões a mão foram encontradas este mês. Dois documentos de 2010 estavam em um escritório fechado e foram achados quando a chave do local foi encontrada.

(Foto: Divulgação)

Bennett, que foi advogado de Aretha por mais de 40 anos, apresentou os testamentos para as autoridades na segunda-feira. Ele disse a um juiz que não tem certeza de que os textos têm validade legal de acordo com a lei do Michigan (EUA). Uma audiência será realizada no dia 12 de junho.



O advogado também disse que os documentos foram compartilhados com os quatro filhos de Aretha e seus advogados, mas não se chegou a um acordo sobre se algum poderia ser considerado válido Um comunicado dos herdeiros, representados por Sabrina Owens, administradora da Universidade de Michigan, disse que dois dos filhos se opuseram aos documentos.



A juíza Jennifer Callaghan aprovou em abril contratar um especialista para avaliar os bens de Aretha, incluindo suas recordações, roupas de gala para shows e bens da casa. Os herdeiros da cantora têm muitos projetos em mente, "incluindo várias propostas de televisão e cinema", mas também têm de lidar com reclamações de credores e com o litígio resultante, disse Bennett.



O legado de Aretha Franklin rendeu à artista um prêmio póstumo por sua extraordinária carreira. Recentemente, estreou o filme Amazing Grace, gravado durante um show de 1972.

Aretha Franklin começou a cantar aos 10 anos, na igreja do pai, e gravou seu primeiro disco gospel aos 14

(Foto: Divulgação)

Cantora foi a primeira mulher negra a estampar capa da revista Time, em 1968

(Foto: Divulgação)