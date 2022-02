Testamos a TV 32" da parceria entre TCL e Roku: saiba as vantagens

A Roku é a principal plataforma de streaming para TV dos EUA e está no Brasil desde 2008, com parcerias com diversas marcas de televisores do país. Seu mais novo acordo é com a TCL e, com ela, a marca apresenta três novas TVs no mercado nacional em três tamanhos: 32 (HD), 43 (Full HD) e 50 (4K UHD) polegadas.

Testamos uma TCL Roku 32, um modelo de preço baixo (em média, R$ 1.300) e com recursos interessantes, apesar de ficar devendo em outros até pelo motivo de ser um produto criado para um público de menor poder aquisitivo, o que, consequentemente, interfere das especificações e tecnologias apresentadas.

A Roku se destaca no mercado pelo seus sistema operacional, o Roku OS, e é ele que permite um imensa facilidade na instalação da TV e dos canais de streaming. Ao invés de sair procurando aquilo que o usuário quer, o sistema já oferece na instalação uma gama com os principais canais para a pessoa apenas assinalar os que quer e a TV faz o resto. Uma mão na roda sobretudo para quem não tem intimidade com a tecnologia das smart TVs.

Outro destaque - MUITO IMPORTANTE - é o suporte a wi-gi 5GHz (além do tradicional 2.4GHz). São poucas as TVs na linha de preço da TCL Roku 32" que possuem esse suporte, e algumas maiores e mais caras também ainda não possuem o recurso. Em tempos de popularização cada vez maior de internet de alta velocidade, é um golaço da parceria Roku/TCL. Assim, a exibição de conteúdo dos streamings fica bem mais legal.

A TV também conseguiu de forma bem fácil ser conectada a um notebook para exibição de contéudo como projeção da tela do computador. Coloquei para rodar uma transmissão ao vivo feita em site e tudo funcionou com rapidez e sem travamentos. Comunicação perfeita.

O ponto ruim, mas esperado e compreensível, é a qualidade imagem um pouco abaixo de outros modelos maiores e mais caros, já que a TCL Roku 32" não possui HDR e é HD (1366x768 pixels). Os modelos superiores da própria linha, de 43" e 55", já suportam tecnologias superiores e são indicados se o consumidor tiver uma exigência maior nesse sentido.

Outras tecnologias como Chromecast integrado, assistentes inteligentes de voz e Dobly Atmos também não estão disponíveis no modelo, que conta com boa quantidade de entradas (incluindo HDMI ARC e CEC), mas tem um acabamento simples, de plástico.

O diagnóstico final é bom: se a intenção do consumidor é uma TV de boa qualidade que conta com wi-fi rápida e não vai travar exibições de filmes e jogos, sem pagar muito, pode ir sem medo.