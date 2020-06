Testes rápidos em Salvador detectam 217 pessoas com covid-19 nesta segunda

Mais 217 pessoas diagnosticadas com coronavírus nesta segunda-feira (1º), após serem submetidas aos testes rápidos aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ao todo, a pasta testou 1.204 pessoas nos oito barros que estão com medidas restritivas por causa do combate à doença. Além disso, houve testagem também na Boca do Rio, onde foi realizada uma blitz para a realização do exame, em parceria com a Transalvador.

Em Plataforma, foram 16 casos; na Liberdade, 42; no Lobato,30 resultados positivos; em Pernambués, 26; em Periperi, 38; em Cosme de Farias, 26; no Uruguai, cinco; em Massaranduba, 20 resultados; e na blitz efetuada na Boca do Rio, 14. Vale lembrar que as medidas restritivas regionalizadas serão encerradas em Plataforma, Massaranduba, Uruguai e Liberdade. Na quarta-feira, começam em mais quatro regiões: Tancredo Neves/Beiru, Cabula, Paripe e Fazenda Grande do Retiro.

A testagem rápida para detecção da covid-19 é realizada todos os dias pela SMS, enquanto duram as medidas mais severas de restrição nos bairros. Cada localidade recebe 150 testes por dia. Além disso, a pasta também tem realizado ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e medição de temperatura.