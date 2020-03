Tetracampeã brasileira de basquete, Kelly Cota morre aos 39 anos

Campeã sul-americana e tetracampeã brasileira, Kelly Cota morreu na madrugada desta terça-feira (17), aos 39 anos. A ex-pivô teve passagens por equipes como Vasco, Santo André, Piracicaba, São Paulo-Guaru e Americana e, desde 2010, era educadora no Instituto Passe de Mágica.

De acordo com o Globoesporte.com, a causa do falecimento foi Tromboembolismo Pulmonar e Agente Biodinâmico Funcional. Kelly teria dado entrada no hospital após um mal-estar nesta madrugada, e o óbito fora anunciado à 1h20. O enterro acontecerá nesta quarta-feira (18), em São Paulo.

A Liga de Basquete Feminino (FBF) lamentou, nas redes sociais, a morte da ex-pivô: