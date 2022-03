Teve dente quebrado! Astros do UFC brigam em restaurante em Miami

A rivalidade entre Colby Covington e Jorge Masvidal ganhou mais um capítulo. Mas, dessa vez, protagonizaram uma luta não nos ringues, e sim nas ruas de Miami, nos Estados Unidos. Os dois pesos-meio-médios do UFC se esbarraram em um restaurante na cidade americana, na última segunda-feira (21), e acabaram trocando socos.

As informações são de Andy Slater, da Fox Sports. De acordo com ele, a polícia teve que ser chamada para conter os ânimos, e as autoridades foram informadas que Colby foi vítima na confusão. Um vídeo obtido pelo site TMZ, gravado pouco após o episódio, mostra o lutador cercado por policiais do lado de fora do restaurante Papi Steak.

Documentos obtidos pelo site MMA Fighting, nesta terça-feira (21), corroboram a versão. No artigo publicado, Jorge Masvidal é apontado como a pessoa que iniciou a briga e, por isso, pode ser formalmente acusado de agressão e indiciado por crime. Colby teria dito aos policiais que foi agredido por Masvidal quando saía do local.

"Ele correu pela minha esquerda e, sem eu perceber, me deu dois socos no rosto", afirmou. No relato do atleta, ainda haveria a informação de que um dos ataques o acertou na boca e o outro no olho esquerdo. Covington, que se intitula Rei de Miami, perdeu um dente na confusão.

Ainda segundo o documento, Colby informou que o agressor usava um capuz e uma máscara azul cobrindo o rosto, mas que reconheceu o rival de treinos pela voz, cabelos e estrutura física. "Você não deveria ter falado dos meus filhos", teria sido a frase proferida por Masvidal após o ataque.

Depois da briga, Masvidal provocou Colby nas redes sociais: "Te desafio a mostrar seu rosto. Eu sou do condado de Dade. Você falou m****, então agora tem que sustentar. É assim que funciona na minha cidade". A polícia já recolheu as imagens da câmera de segurança do restaurante e analisa o caso.

Os dois pesos-meio-médios se enfrentaram recentemente no UFC 272, realizado no dia 5 de março. Covington foi o vencedor, por decisão unânime dos juízes (49-46, 50-44 e 50-45).

Os lutadores, aliás, já foram amigos e companheiros de equipe na American Top Team, mas, recentemente, viraram inimigos. Agora, travam uma das maiores rivalidades do Ultimate.