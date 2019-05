Tevez marca aos 49 e Boca avança líder do grupo na Libertadores

Os dois últimos classificados às oitavas de final da Copa Libertadores da América foram conhecidos na noite desta quinta-feira (9) e são argentinos.

Um deles é o Boca Juniors, que venceu com o Athletico-PR na Bombonera por 2x1 e terminou como líder do grupo G, com 11 pontos, dois a mais que o clube brasileiro. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Marco Ruben abriu o placar para o Athletico-PR aos 19 minutos e Lisandro López igualou aos 25. O Furacão teve o volante Wellington expulso aos 33 minutos, o que aumentou a pressão dos donos da casa, que se classificavam com empate, mas precisavam vencer para assumir a liderança. E ela foi obtida aos 49 minutos, com gol do ídolo Tevez.

O outro classificado na última rodada da fase de grupos foi o Godoy Cruz, segundo colocado do grupo C após vencer em casa o chileno Universidad de Concepción por 1x0.

Os times das oitavas de final são: Internacional, Cruzeiro, Olimpia, Flamengo, Cerro Porteño, Palmeiras, Athletico-PR, Libertad (primeiros colocados), River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional, San Lorenzo, Boca Juniors e Grêmio (segundos colocados).

Entre os 16 clubes classificados, há seis brasileiros, quatro argentinos, três paraguaios, dois equatorianos e um uruguaio.

Os confrontos serão definidos através de sorteio, que será realizado na próxima segunda-feira (13). Os primeiros colocados enfrentam os segundos.