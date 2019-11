Texto de Lázaro Ramos será encenado pela primeira vez em Salvador

Com texto de Lázaro Ramos, a peça Boquinha...E Assim Surgiu o Mundo será encenada pela primeira vez em Salvador. Com direção e atuação de Ridson Reis, ator do Bando de Teatro Olodum, o espetáculo integra o festival comemorativo dos 30 anos do grupo. As apresentações acontecem neste e no próximo fim de semana, sábados e domingos, sempre às 16h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Na trama, o pequeno João Vicente viaja, dentro do seu próprio quarto, pelas diversas perspectivas de surgimento do mundo através das anotações do seu avô. Assim, ele se depara com amigos mágicos que o ajudam a fazer o dever de casa e a pensar nas múltiplas possibilidades de respostas para a indagação.

A montagem dialoga também com o universo da mágica, do ilusionismo e do audiovisual, criando uma atmosfera fantástica e instigante, além de refletir sobre o respeito às diferentes opiniões, crenças e credos, tudo de maneira leve e divertida.

“Contando várias versões de como surgiu o mundo, o espetáculo estimula as crianças a pensarem como as coisas são criadas, mas também fundamentalmente, estimula as crianças a cuidarem das coisas, cuidarem do mundo, dos objetos, das pessoas e de si mesmas”, confirma Lázaro Ramos.

Dividindo a tarefa de atuar e dirigir em seu primeiro espetáculo solo, Ridson Reis (integrante do Bando de Teatro Olodum), se arrisca no universo infantil. Ele que estreou na direção, em 2016, com o espetáculo “O contentor”, montagem que lhe rendeu a indicação na categoria Diretor Revelação, no Prêmio Braskem de Teatro.

“Eu acredito que as crianças são a chave para a estruturação de um mundo melhor. Pensando nisso que decidi me arriscar a subir num palco sozinho e encarar esses seres que são os maiores sonhadores desse universo. É através dos sonhos que conseguimos nos manter firmes na realidade, acreditando e tendo fé na humanidade. E esse espetáculo é, também, a realização de um sonho que sem uma grande equipe por trás não seria possível. Uma equipe muito profissional e que joga junto”, reflete Ridson.

Serviço: Sala do Coro do TCA (Campo Grande); Sábados e domingos, até dia 10, às 16h; Ingressos: R$ 20 | R$ 10. Vendas na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site ingressorapido.com.