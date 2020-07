 Textos teatrais de Frantz Fanon são lançados no Brasil

Referência nos estudos dos impactos psicológicos do racismo, o psiquiatra e filósofo da Martinica Frantz Fanon completaria 95 anos nesta segunda-feira (20). Para marcar a data, a editora Segundo Selo lança a tradução inédita, em português, das peças O Olho Se Afoga / Mãos Paralelas - Teatro Filosófico, ambas escritas por ele.

O lançamento acontece num encontro virtual gratuito, às 19h, com o tema Vida e a Obra de Fanon, através do link (Facebook.com/segundoselo). Os participantes do debate são o poeta e professor Jorge Augusto; o tradutor da obra César Sobrinho; a diretora teatral Fernanda Júlia Onisajé, que assina a orelha; e o cientista social Deivison Faustino, autor do livro A Disputa em Torno de Frantz Fanon: a Teoria Política em Torno dos Fanonismos Contemporâneos.

Fernanda Santiago, diretora da Segundo Selo, afirma que a tradução é uma tentativa de popularizar a obra de Fanon, que ficou conhecido internacionalmente pela livro Pele Negra, Máscaras Brancas – fruto de uma tese de doutorado - que aqui na Bahia ganhou uma versão para os palcos dirigida por Onisajé.

A Segundo Selo se dedica tanto à publicação de literatura como de teoria e crítica, tendo como principal linha editorial os trabalhos que tenham a democracia, a diversidade e os direitos humanos como princípios. O livro já está à venda no site editorasegundoselo.com.br, por R$ 79,90.

