Thaciano ameniza baixas e garante 'empenho máximo' do Bahia para encerar jejum

O Bahia enfrentará o Cruzeiro, neste sábado (10), para acabar com a má fase na temporada. O time já acumula sete jogos sem ganhar, sendo cinco pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. Não bastasse, a equipe ainda sofreu duas baixas importantes: Biel e Jacaré, que se recuperam de lesão na coxa.

Mesmo com um cenário turbulento, o meia Thaciano reforçou a confiança da equipe. Titular absoluto, o jogador lembrou que situações como a que o Bahia vive "fazem parte" do futebol, e garantiu que o grupo está dedicado para voltar a vencer.

"O grupo vem reagindo bem. Vem trabalhando e se empenhando ao máximo nos treinamentos, porque a gente sabe que não é um momento tão bom, e não queria estar passando por isso. Mas faz parte do futebol. A gente vem treinando forte, se dedicando muito nos jogos, para que essa fase possa passar", disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

Thaciano também comentou os desfalques de Biel e Jacaré. O meia ressaltou a importância dos atacantes, mas não quis lamentar as ausências. Para ele, é preciso pensar na força do elenco.

"São dois jogadores importantes para o nosso grupo, que vinham muito bem. A gente sabe a importância deles. Mas também sabe a importância que tem o grupo, os meninos que vão entrar e que estão fazendo um bom papel, bons treinos. É confiança total no grupo para que a gente possa dar sequência na nossa temporada", falou.

Além de Biel e Jacaré, o técnico Renato Paiva não vai poder contar com Marcos Victor, Raul Gustavo, Yago Felipe e Matheus Bahia, todos em recuperação de lesão. Outra ausência será o volante Acevedo, suspenso.

"As baixas são de jogadores importantes. Mas o grupo é forte. Temos total confiança em quem entra. E é seguir, não tem que lamentar. A gente fica triste pelas lesões, mas não tem que lamentar. Tem que seguir porque o grupo é forte. Conseguir nossos triunfos", afirmou.

O Bahia enfrenta o Cruzeiro neste sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão ocupa a 15ª posição, com oito pontos. Já o rival é o 10º colocado, com 13.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Thaciano:

O que fazer para acabar com jejum?

É manter o nosso foco, manter o que a gente vem fazendo nos treinamentos. Tivemos uma evolução grande nesses dois últimos jogos. É manter esse equilíbrio também. Com a nossa torcida em casa, somos muito fortes. A gente precisa muito desse três pontos e, junto com o nosso torcedor, vamos conseguir esse triunfo, se Deus quiser.

Fonte Nova cheia

Favorece muito. A gente sabe que, com nosso torcedor, é muito forte. A gente precisa deles para que possa fazer uma grande partida e sair com esse triunfo.

O que está faltando?

Até sendo um pouco repetitivo, a gente sabe da importância de ter o triunfo. Confiamos uns nos outros nos treinamentos e sabemos que não podemos desperdiçar as oportunidades - o que termina cobrando um pouco caro. Mas é isso. É seguir trabalhando, que uma hora as coisas começam a acontecer.

Polivalência

Paiva me dá total confiança naquilo que executo. Confio muito nele. No que ele precisar e que eu possa fazer, vou dar sempre o meu melhor, para ajudar a equipe da melhor forma.